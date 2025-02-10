У рф прогриміли вибухи: атака безпілотників на нафтопереробні заводи

У краснодарському краї рф атаковано два нафтопереробні заводи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у терористичній країні пролунали вибухи.

Відтак, у афіпському спалахнула пожежа, тоді як у краснодарі один із безпілотників упав на дах житлового комплексу "Центральний".

Місцева влада заявила, що падіння дрона в краснодарі стало наслідком роботи системи протиповітряної оборони. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється.

У рф повідомили про пожежу на Волгоградському НПЗ після атаки дронів: що відомо