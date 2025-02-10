В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы
Киев • УНН
В краснодарском крае атакованы нефтеперерабатывающие заводы, что привело к пожару в афипском. В краснодаре беспилотник упал на крышу ЖК "Центральный" вследствие работы ПВО.
В краснодарском крае рф атакованы два нефтеперерабатывающих завода. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в террористической стране прогремели взрывы.
Следовательно, в афипском вспыхнул пожар, тогда как в краснодаре один из беспилотников упал на крышу жилого комплекса "Центральный".
Местные власти заявили, что падение дрона в краснодаре стало следствием работы системы противовоздушной обороны. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.
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