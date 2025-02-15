Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода
Киев • УНН
В волгограде и окрестностях зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, ПВО работает по беспилотникам. Местные жители сообщают о ярких вспышках и срабатывании автосигнализаций.
В ночь на 15 февраля в российском волгограде и окрестностях прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны ведет огонь по беспилотникам, которые приближались к нефтеперерабатывающему заводу в красноармейском районе города.
Очевидцы отмечают, что первые звуки взрывов прозвучали примерно за полчаса до 3:45, а всего их было не менее семи, а возможно, и более десяти. Над городом замечены яркие вспышки, сопровождающие работу ПВО.
Громкие звуки раздавались также в краснослободске и кировском районе. В результате взрывов во дворах некоторых жилых домов сработали сигнализации автомобилей.
Официальных заявлений о возможных разрушениях или пострадавших пока нет. По сообщениям местных жителей, взрывы продолжаются, а ситуация остается напряженной
В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы10.02.25, 02:42 • 84736 просмотров