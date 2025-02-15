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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 121845 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 171249 просмотра

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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 139408 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 137615 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 127546 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 119892 просмотра

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Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 143438 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

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13 февраля, 12:09 • 145552 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

Киев  •  УНН

 • 3425 просмотра

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В волгограде и окрестностях зафиксировано по меньшей мере семь мощных взрывов, ПВО работает по беспилотникам. Местные жители сообщают о ярких вспышках и срабатывании автосигнализаций.

В ночь на 15 февраля в российском волгограде и окрестностях прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны ведет огонь по беспилотникам, которые приближались к нефтеперерабатывающему заводу в красноармейском районе города. 

Очевидцы отмечают, что первые звуки взрывов прозвучали примерно за полчаса до 3:45, а всего их было не менее семи, а возможно, и более десяти. Над городом замечены яркие вспышки, сопровождающие работу ПВО. 

Громкие звуки раздавались также в краснослободске и кировском районе. В результате взрывов во дворах некоторых жилых домов сработали сигнализации автомобилей. 

Официальных заявлений о возможных разрушениях или пострадавших пока нет. По сообщениям местных жителей, взрывы продолжаются, а ситуация остается напряженной

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы10.02.25, 02:42 • 84736 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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