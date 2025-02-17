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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские БПЛА массированно атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае — росСМИ

Украинские БПЛА массированно атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае — росСМИ

Киев  •  УНН

 • 3729 просмотра

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В Краснодарском крае рф произошли взрывы и пожар на Ильском НПЗ в результате атаки беспилотников. Повреждены 12 домов, одна женщина пострадала.

В ночь на понедельник, 17 февраля, в Краснодарском крае рф прогремели взрывы. российские паблики сообщили об атаке беспилотников и пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ и Telegram-канал губернатора Краснодарского края рф Вениамина Кондратьева.

Детали

По информации российских СМИ, в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля была слышна серия громких взрывов. российские паблики сообщили, что обломки якобы сбитого беспилотника упали неподалеку от местного нефтеперерабатывающего завода, началось возгорание.

Так, по данным российского Telegram-канала Shot, обломки одного из беспилотников якобы упали возле станицы Северской неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар.

В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что взрывы были слышны в Кавказском районе и Славянске-на-Кубани.

Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор Краснодарского края рф Вениамин Кондратьев. В то же время он не комментировал возможную атаку на нефтеперерабатывающий завод и сообщения о пожаре.

Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона 

- говорится в заметке губернатора Краснодарского края рф.

Он также написал, что в результате падения обломков в поселке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов - в основном выбиты окна.

"Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь", - добавил губернатор края.

Напомним

13 февраля дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию "андреаполь" в рф. В результате удара произошло возгорание и была временно прекращена перекачка нефти.

11 февраля саратовский НПЗ, перерабатывающий до 7 млн тонн нефти ежегодно, подвергся очередной атаке. Вблизи аэродрома в Энгельсе также зафиксированы взрывы около 4 часов утра.

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода15.02.25, 02:59 • 104361 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины

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