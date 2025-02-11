Нафтопереробний завод у саратові знову був під ударом
Київ • УНН
саратовський НПЗ, що переробляє до 7 млн тонн нафти щорічно, зазнав чергової атаки. Поблизу аеродрому в Енгельсі також зафіксовано вибухи близько 4 години ранку.
Цієї ночі саратовський НПЗ знову зазнав атаки. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Це не перший випадок атаки на стратегічний об’єкт, який відіграє ключову роль у російській паливній інфраструктурі.
Підприємство здатне переробляти до 7 мільйонів тонн нафти щорічно, забезпечуючи пальним значну частину внутрішнього ринку та військові потреби. Його значення для армії простежується ще з часів Другої світової війни, коли завод був важливим логістичним вузлом.
Нагадаємо
Цієї ночі у російському місті енгельс близько 4 години ранку зафіксовані вибухи в повітрі поблизу аеродрому.
Нічні вибухи біля військового аеродрому в енгельсі: що відбувалося11.02.25, 03:47 • 103726 переглядiв