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Нафтопереробний завод у саратові знову був під ударом

Нафтопереробний завод у саратові знову був під ударом

Київ • УНН

 • 20817 перегляди

саратовський НПЗ, що переробляє до 7 млн тонн нафти щорічно, зазнав чергової атаки. Поблизу аеродрому в Енгельсі також зафіксовано вибухи близько 4 години ранку.

Цієї ночі саратовський НПЗ знову зазнав атаки. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Це не перший випадок атаки на стратегічний об’єкт, який відіграє ключову роль у російській паливній інфраструктурі. 

Підприємство здатне переробляти до 7 мільйонів тонн нафти щорічно, забезпечуючи пальним значну частину внутрішнього ринку та військові потреби. Його значення для армії простежується ще з часів Другої світової війни, коли завод був важливим логістичним вузлом. 

Нагадаємо

Цієї ночі у російському місті енгельс близько 4 години ранку зафіксовані вибухи в повітрі поблизу аеродрому.

Нічні вибухи біля військового аеродрому в енгельсі: що відбувалося11.02.25, 03:47 • 103726 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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