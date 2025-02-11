Нічні вибухи біля військового аеродрому в енгельсі: що відбувалося
Київ • УНН
У російському місті енгельс близько 4 години ранку зафіксовані вибухи в повітрі поблизу аеродрому. За попередніми даними, системи ППО знищили кілька повітряних цілей.
У ніч з 10 на 11 лютого в місті російському енгельс зафіксовані вибухи в повітрі. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Мешканці повідомляють, що звуки, схожі на автоматні черги та вибухи, почали чутно близько 4 години ранку поблизу місцевого аеродрому. На момент події спрацювала сирена цивільного захисту, яка розбудила частину жителів.
За попередніми даними, кілька повітряних цілей було знищено. Влада саратовської області раніше оголосила про можливу загрозу атаки безпілотників, і в місті активовано системи протиповітряної оборони.
Наразі інформації про постраждалих та пошкодження на землі немає.
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