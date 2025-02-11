Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило
Киев • УНН
В российском городе Энгельс около 4 часов утра зафиксированы взрывы в воздухе вблизи аэродрома. По предварительным данным, системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей.
В ночь с 10 на 11 февраля в городе российском енгельсе зафиксированы взрывы в воздухе. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Жители сообщают, что звуки, похожие на автоматные очереди и взрывы, начали слышны около 4 часов утра вблизи местного аэродрома. На момент происшествия сработала сирена гражданской защиты, которая разбудила часть жителей.
По предварительным данным, несколько воздушных целей были уничтожены. Власти саратовской области ранее объявили о возможной угрозе атаки беспилотников, и в городе активированы системы противовоздушной обороны.
Сейчас информации о пострадавших и повреждениях на земле нет.
В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы10.02.25, 02:42 • 83569 просмотров