Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

В ночь с 10 на 11 февраля в городе российском енгельсе зафиксированы взрывы в воздухе. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Жители сообщают, что звуки, похожие на автоматные очереди и взрывы, начали слышны около 4 часов утра вблизи местного аэродрома. На момент происшествия сработала сирена гражданской защиты, которая разбудила часть жителей.

По предварительным данным, несколько воздушных целей были уничтожены. Власти саратовской области ранее объявили о возможной угрозе атаки беспилотников, и в городе активированы системы противовоздушной обороны.

Сейчас информации о пострадавших и повреждениях на земле нет.

В рф прогремели взрывы: атака беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы