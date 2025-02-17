В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"
Киев • УНН
Минобороны рф сообщает о перехвате 90 украинских БПЛА в разных регионах и над морями. Большинство дронов было сбито над Азовским морем и Краснодарским краем.
В минобороны россии (МО рф) заявили, что в ночь на 17 февраля их ПВО обезвредила 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал оборонного ведомства рф.
В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов
В российском ведомстве утверждают, что 38 БпЛА якобы были сбиты над акваторией Азовского моря. Еще 24 - над Краснодарским краем, 15 - над оккупированным Крымом, 7 - над акваторией Черного моря, по 2 БпЛА - над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА над территориями Брянской и Белгородской области.
"Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - добавили в мо рф.
Напомним
В ночь на понедельник, 17 февраля, в Краснодарском крае рф прогремели взрывы. российские паблики сообщили об атаке беспилотников и пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
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