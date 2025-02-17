Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів
Київ • УНН
Агент руху "АТЕШ" з числа російських військових засипав цукор у паливний бак комплексу РЕБ РП-377ЛА. Несправність виявили лише через три дні, а диверсант успішно втік.
Агент партизанського руху "АТЕШ" з числа російських військових успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників. Несправність було виявлено не одразу. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал АТЕШ.
Агент нашого руху серед військовослужбовців 344-го радіотехнічного полку (в/ч 30986 ВКС рф) провів диверсію, вивівши з ладу комплекс РЕБ РП-377ЛА "Лорандит". Він непомітно засинав цукор у паливний бак, після чого успішно втік. Фатальну несправність виявили лише на третій день. Агент уже перебуває у безпеці, а ми продовжуємо планувати нові удари
Командування частини намагається приховати факт диверсії від вищого начальства, але тепер їм доведеться відповідати за те, що саботаж влаштовують їхні ж військовослужбовці.
Зазначається, що "Лорандит" - малогабаритний РЕБ-комплекс для радіоконтролю, пеленгування і придушення сигналів. Він прийнятий на озброєння 2019 року й активно застосовується у війні проти України. Вартість комплексу перевищує 20 млн рублів, а виробництво нових одиниць зараз вкрай проблематичне.
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Агенти "АТЕШ" знайшли місце прихованого зберігання російської військової техніки на захопленому підприємстві Херсонщини. На об'єкті розміщені вантажівки та БМП-2 під охороною взводу окупантів.
У російському осташкові з'явилися листівки із закликом приєднатися до руху опору - "АТЕШ"29.01.25, 23:22 • 24537 переглядiв