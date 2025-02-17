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05:23 • 11447 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122140 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182405 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146839 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138443 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117149 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107852 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102980 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141582 перегляди

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Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів

Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів

Київ • УНН

 • 31186 перегляди

Агент руху "АТЕШ" з числа російських військових засипав цукор у паливний бак комплексу РЕБ РП-377ЛА. Несправність виявили лише через три дні, а диверсант успішно втік.

Агент партизанського руху "АТЕШ" з числа російських військових успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників. Несправність було виявлено не одразу. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Агент нашого руху серед військовослужбовців 344-го радіотехнічного полку (в/ч 30986 ВКС рф) провів диверсію, вивівши з ладу комплекс РЕБ РП-377ЛА "Лорандит". Він непомітно засинав цукор у паливний бак, після чого успішно втік. Фатальну несправність виявили лише на третій день. Агент уже перебуває у безпеці, а ми продовжуємо планувати нові удари

- йдеться у дописі АТЕШ

Командування частини намагається приховати факт диверсії від вищого начальства, але тепер їм доведеться відповідати за те, що саботаж влаштовують їхні ж військовослужбовці.

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Зазначається, що "Лорандит" - малогабаритний РЕБ-комплекс для радіоконтролю, пеленгування і придушення сигналів. Він прийнятий на озброєння 2019 року й активно застосовується у війні проти України. Вартість комплексу перевищує 20 млн рублів, а виробництво нових одиниць зараз вкрай проблематичне.

Нагадаємо

Агенти "АТЕШ" знайшли місце прихованого зберігання російської військової техніки на захопленому підприємстві Херсонщини. На об'єкті розміщені вантажівки та БМП-2 під охороною взводу окупантів.

У російському осташкові з'явилися листівки із закликом приєднатися до руху опору - "АТЕШ"29.01.25, 23:22 • 24537 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
ateshАтеш
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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