Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів

Агент партизанського руху "АТЕШ" з числа російських військових успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників. Несправність було виявлено не одразу. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Агент нашого руху серед військовослужбовців 344-го радіотехнічного полку (в/ч 30986 ВКС рф) провів диверсію, вивівши з ладу комплекс РЕБ РП-377ЛА "Лорандит". Він непомітно засинав цукор у паливний бак, після чого успішно втік. Фатальну несправність виявили лише на третій день. Агент уже перебуває у безпеці, а ми продовжуємо планувати нові удари