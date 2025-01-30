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У російському осташкові з'явилися листівки із закликом приєднатися до руху опору - "АТЕШ"

У російському осташкові з'явилися листівки із закликом приєднатися до руху опору - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 24537 перегляди

В осташкові тверської області виявлено агітаційні матеріали, що закликають долучитися до руху опору. Листівки розміщено в місцях найбільшого скупчення людей як частину кампанії з поширення протестних настроїв.

У російському місті осташків тверської області з’явилися агітаційні матеріали, що закликають місцевих мешканців долучитися до руху опору. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

За інформацією, листівки розклеїли в громадських місцях із найбільшою прохідністю – біля житлових будинків, торговельних закладів та на інформаційних стендах. 

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Ця акція є частиною ширшої кампанії з поширення протестних настроїв серед населення. Агітатори прагнуть залучити нових прихильників, спонукаючи до активної громадянської позиції.

Окупанти перетворили санаторій у Євпаторії на військову базу: що там відбувається - "АТЕШ"25.01.25, 09:07 • 31775 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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ateshАтеш

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