У російському осташкові з'явилися листівки із закликом приєднатися до руху опору - "АТЕШ"

У російському місті осташків тверської області з’явилися агітаційні матеріали, що закликають місцевих мешканців долучитися до руху опору. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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За інформацією, листівки розклеїли в громадських місцях із найбільшою прохідністю – біля житлових будинків, торговельних закладів та на інформаційних стендах.

Ця акція є частиною ширшої кампанії з поширення протестних настроїв серед населення. Агітатори прагнуть залучити нових прихильників, спонукаючи до активної громадянської позиції.

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