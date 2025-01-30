В российском осташкове появились листовки с призывом присоединиться к движению сопротивления - "АТЕШ"
Киев • УНН
В осташкове тверской области обнаружены агитационные материалы, призывающие присоединиться к движению сопротивления. Листовки размещены в местах наибольшего скопления людей как часть кампании по распространению протестных настроений.
В российском городе осташков тверской области появились агитационные материалы, призывающие местных жителей присоединиться к движению сопротивления. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
По информации, листовки расклеили в общественных местах с наибольшей проходимостью - возле жилых домов, торговых заведений и на информационных стендах.
Эта акция является частью более широкой кампании по распространению протестных настроений среди населения. Агитаторы стремятся привлечь новых сторонников, побуждая к активной гражданской позиции.
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