В российском городе осташков тверской области появились агитационные материалы, призывающие местных жителей присоединиться к движению сопротивления. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

По информации, листовки расклеили в общественных местах с наибольшей проходимостью - возле жилых домов, торговых заведений и на информационных стендах.

Эта акция является частью более широкой кампании по распространению протестных настроений среди населения. Агитаторы стремятся привлечь новых сторонников, побуждая к активной гражданской позиции.

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