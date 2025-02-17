Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов
Киев • УНН
Агент движения "АТЕШ" из числа российских военных засыпал сахар в топливный бак комплекса РЭБ РП-377ЛА. Неисправность обнаружили только через три дня, а диверсант успешно сбежал.
Агент партизанского движения "АТЕШ" из числа российских военных успешно вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватчиков. Неисправность была обнаружена не сразу. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.
Агент нашего движения среди военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 ВКС рф) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно сбежал. Роковую неисправность обнаружили только на третий день. Агент уже находится в безопасности, а мы продолжаем планировать новые удары
Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их же военнослужащие.
Отмечается, что "Лорандит" - малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.
Напомним
Агенты "АТЕШ" нашли место скрытого хранения российской военной техники на захваченном предприятии Херсонщины. На объекте размещены грузовики и БМП-2 под охраной взвода оккупантов.
В российском осташкове появились листовки с призывом присоединиться к движению сопротивления - "АТЕШ"29.01.25, 23:22 • 24434 просмотра