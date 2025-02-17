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Втрати рф за добу: понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати рф за добу: понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Київ • УНН

 • 31194 перегляди

За минулу добу російська армія втратила 1530 військових, 52 бойові броньовані машини та 149 одиниць автотехніки. Загальні втрати рф з початку війни сягнули майже 860 тисяч особового складу.

За останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 859 920 (+1530) осіб ліквідовано;
    • танків - 10 089 (+16) од.;
      • бойових броньованих машин - 21 063 (+52) од.;
        • артилерійських систем - 23 222 (+37) од.;
          • РСЗВ - 1283 од.;
            • засоби ППО - 1067 од.;
              • літаків - 370 од.;
                • гелікоптерів - 331 од.;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 505 (+128) од.;
                    • крилатих ракет - 3063 од.;
                      • кораблів/катерів - 28 од.;
                        • підводних човнів - 1 од.;
                          • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 605 (+149) од.;
                            • спеціальної техніки - 3750 (+1) од.

                              Нагадаємо

                              Напередодні Сили оборони у Курській області рф розбили колону ворожої техніки з радянськими стягами під час одного зі штурмів.

                              У ніч проти понеділка, 17 лютого, у Краснодарському краї рф пролунали вибухи. російські пабліки повідомили про атаку безпілотників та пожежу на Ільському нафтопереробному заводі (НПЗ)

                              У міноборони росії заявили, що у ніч проти 17 лютого їхня ППО знешкодила 90 безпілотників і керовану ракету "Нептун-МД". 

                              Агент партизанського руху "АТЕШ" з числа російських військових успішно вивів із ладу комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) загарбників.

                              На екстреному саміті в Парижі обговорять "автоматичний вступ України в НАТО"16.02.25, 23:39 • 110042 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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