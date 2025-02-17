Втрати рф за добу: понад 1500 військових та десятки одиниць техніки
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1530 військових, 52 бойові броньовані машини та 149 одиниць автотехніки. Загальні втрати рф з початку війни сягнули майже 860 тисяч особового складу.
За останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 859 920 (+1530) осіб ліквідовано;
- танків - 10 089 (+16) од.;
- бойових броньованих машин - 21 063 (+52) од.;
- артилерійських систем - 23 222 (+37) од.;
- РСЗВ - 1283 од.;
- засоби ППО - 1067 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 505 (+128) од.;
- крилатих ракет - 3063 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 37 605 (+149) од.;
- спеціальної техніки - 3750 (+1) од.
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