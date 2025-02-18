В россии модернизируют «Шахеды», используя иностранные компоненты, а также увеличивают дальность полета до 2500 км - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало ряд изменений, которые внедряет враг в производстве «шахедов» и других ударных БПЛА.

Передает УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.

С начала 2025 года был выявлен ряд существенных изменений в ударных беспилотниках захватчиков, которые внедряются в том числе посредством использования иностранных компонентов.

Очередной массив данных об иностранных компонентах в российском оружии опубликован на портале War&Sanctions.

Относительно изменений в БПЛА ВС РФ, известно следующее:

В России налаживают производство аналога реактивного Shahed-238 - герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13. Указывается, что он обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

С начала 2025 года был зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136 («герань-2», «гарпия»). Речь идет о новом виде боевой части весом 90 кг; полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую; в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

Значительный факт: было обнаружено на помехозащищенной 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации стикер с маркировкой на китайском и английском языках «Agricultural equipment parts», производства 2024 года. Но специалисты ГУР отмечают, - способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты «шахедов» серии «Ы» производства Ирана и РФ.

Вероятно, обнаруженный стикер был использован для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения CRP-антенны.

В обзоре также рассказывают, что все чаще россия использует продукцию производства Китая как альтернативу компонентам из США, ЕС и других стран.

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В 8-канальной антенне, выше указанной, фигурирующей в последних версиях Shahed-136, была изменена критическая составляющая - программируемая логическая интегральная схема XILINX Kintex-7 производства США. Вместо нее установлена интегральная схема производства Beijing Microelectronics Technology, КНР.

К теме антенн, речь идет также о том, что кроме 8-канальных антенн «комета М8» в производстве вражеских ударных беспилотников используются также новые российские 12-канальные CRP-антенны «комета».

В ГУР также сообщили, что в рф, в производстве БПЛА появилась новая серия - «Ъ» (в дополнение к «Ы»); БПЛА, произведенные на электромеханическом заводе «купол» (г. Ижевск), получили новую серию «КЦ» в дополнение к предыдущим «К» и «КБ».

Напомним,

На заводе «протек» в воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ Р-330Ж «Житель». Оборудование, которое планировали отправить в Украину, полностью сгорело в ночь на 28 января 2025 года.

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