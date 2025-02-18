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На ремонт уйдут месяцы: в россии оценили последствия ударов украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции

Киев  •  УНН

 • 12766 просмотра

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Украинские БПЛА нанесли серьезные повреждения нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в рф. Восстановление займет до 2 месяцев, прокачка нефти из Казахстана снизится на 30%.

Из-за атаки украинских БПЛА нефтеперекачивающая станция "каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" получила серьезные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Так, в компании "Транснефть" заявили, что в результате атаки была разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения.

Последствия указанного удара будут устранены в срок от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30% 

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев "намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу".

Напомним

Во вторник Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегических объектов захватчиков - военной и топливно-энергетической инфраструктуры рф: Ильский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф, нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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