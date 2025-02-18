Из-за атаки украинских БПЛА нефтеперекачивающая станция "каспийского трубопроводного консорциума" "Кропоткинская" получила серьезные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Так, в компании "Транснефть" заявили, что в результате атаки была разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения.

Последствия указанного удара будут устранены в срок от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30% - говорится в сообщении.

Также отмечается, что заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев "намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу".

Напомним

Во вторник Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегических объектов захватчиков - военной и топливно-энергетической инфраструктуры рф: Ильский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф, нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь".