На ремонт підуть місяці: в росії оцінили наслідки ударів українських БПЛА по нафтоперекачувальній станції

Через атаку українських БПЛА нафтоперекачувальна станція "каспійського трубопровідного консорціуму" "кропоткінська" отримала серйозні пошкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Так, у компанії "транснєфть" заявили, що в результаті атаки було зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільний пристрій, газотурбіну установку, уражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар з водою, знищено два трансформатори, фільтри і систему пожежогасіння.

Наслідки зазначеного удару будуть усунуті в строк від півтора до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на 30%