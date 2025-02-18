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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120874 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181777 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146254 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138024 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116958 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107714 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140956 перегляди

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На ремонт підуть місяці: в росії оцінили наслідки ударів українських БПЛА по нафтоперекачувальній станції

На ремонт підуть місяці: в росії оцінили наслідки ударів українських БПЛА по нафтоперекачувальній станції

Київ • УНН

 • 27288 перегляди

Українські БПЛА завдали серйозних пошкоджень нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська" у рф. Відновлення триватиме до 2 місяців, прокачування нафти з Казахстану знизиться на 30%.

Через атаку українських БПЛА нафтоперекачувальна станція "каспійського трубопровідного консорціуму" "кропоткінська" отримала серйозні пошкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Так, у компанії "транснєфть" заявили, що в результаті атаки було зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільний пристрій, газотурбіну установку, уражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар з водою, знищено два трансформатори, фільтри і систему пожежогасіння.

Наслідки зазначеного удару будуть усунуті в строк від півтора до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на 30% 

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, говорячи про удар по нафтовому консорціуму, заявив, що Київ "навмисно завдав прямої шкоди американським компаніям і президенту США Дональду Трампу".

Нагадаємо

У вівторок Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів загарбників - військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф: Ільський нафтопереробний завод у краснодарському краї рф, нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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