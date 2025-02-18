На ремонт підуть місяці: в росії оцінили наслідки ударів українських БПЛА по нафтоперекачувальній станції
Київ • УНН
Українські БПЛА завдали серйозних пошкоджень нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська" у рф. Відновлення триватиме до 2 місяців, прокачування нафти з Казахстану знизиться на 30%.
Через атаку українських БПЛА нафтоперекачувальна станція "каспійського трубопровідного консорціуму" "кропоткінська" отримала серйозні пошкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Так, у компанії "транснєфть" заявили, що в результаті атаки було зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільний пристрій, газотурбіну установку, уражено кабелі та кабельну естакаду, резервуар з водою, знищено два трансформатори, фільтри і систему пожежогасіння.
Наслідки зазначеного удару будуть усунуті в строк від півтора до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на 30%
Також зазначається, що заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, говорячи про удар по нафтовому консорціуму, заявив, що Київ "навмисно завдав прямої шкоди американським компаніям і президенту США Дональду Трампу".
Нагадаємо
У вівторок Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів загарбників - військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф: Ільський нафтопереробний завод у краснодарському краї рф, нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь".