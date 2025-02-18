Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтоперекачувальних станцій загарбників

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів загарбників - військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф: Ільський нафтопереробний завод у краснодарському краї рф, нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", пише УНН.

Учора Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф. У результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу. Також, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора - повідомили у Генштабі.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії рф. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть. Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У рф був атакований Ільський НПЗ та виведена з ладу нафтоперекачувальна станція - ЦПД