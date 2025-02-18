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15 березня, 19:03 • 119512 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178967 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144674 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136598 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116182 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107309 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтоперекачувальних станцій загарбників

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтоперекачувальних станцій загарбників

Київ • УНН

 • 30134 перегляди

Генштаб підтвердив ураження Ільського нафтопереробного заводу та двох нафтоперекачувальних станцій у рф. На об'єктах зафіксовано пожежі та суттєві пошкодження, що ускладнить логістику пального для окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічних об’єктів загарбників - військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф: Ільський нафтопереробний завод у краснодарському краї рф, нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", пише УНН.

Учора Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури рф. У результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу. Також, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора

- повідомили у Генштабі.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії рф. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть. Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У рф був атакований Ільський НПЗ та виведена з ладу нафтоперекачувальна станція - ЦПД17.02.25, 11:00 • 57505 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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