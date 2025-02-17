У рф був атакований Ільський НПЗ та виведена з ладу нафтоперекачувальна станція - ЦПД

У рф було атаковано Ільський НПЗ у краснодарському краї потужністю 6,6 млн тонн нафти на рік і виведено з ладу найбільшу нафтоперекачуючу станцію "Кропоткінська" Каспійського трубопровідного консорціуму, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

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"Був атакований Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї – один із ключових НПЗ півдня рф. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Його значення для армії рф полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - повідомив Коваленко.

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"Також виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї, яка є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану", - вказав керівник ЦПД.

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