В рф был атакован Ильский НПЗ и выведена из строя нефтеперекачивающая станция - ЦПД

В рф был атакован Ильский НПЗ в краснодарском крае мощностью 6,6 млн тонн нефти в год и была выведена из строя крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - один из ключевых НПЗ юга российской федерации. Его мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов. Его значение для армии российской федерации заключается в обеспечении военной техники топливом, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - сообщил Коваленко.

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"Также выведена из строя нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" в Краснодарском крае, которая является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, обеспечивающем основной экспорт нефти из Казахстана", - указал руководитель ЦПД.

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