В рф заявили об атаке дронов на нефтеперекачивающую станцию в краснодарском крае

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Киев  •  УНН

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Семь беспилотников атаковали НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума. Станция выведена из эксплуатации, транспортировка нефти осуществляется на сниженных режимах.

В краснодарском крае рф промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская Каспийского трубопроводнго консорциума (КТК) подверглась атаке беспилотника, сообщили в компании, передает УНН.

Детали

"17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума – НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА… Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами", - говориться в сообщении.

Сообщается, что пострадавших среди персонала НПС не имеется.

Также якобы оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.

"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - отмечаеться в сообщении.

НПС "Кропоткинская", расположенная в кавказском районе кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории рф.

Дополнение

В минобороны россии заявили, что в ночь на 17 февраля их ПВО обезвредила 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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