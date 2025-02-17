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У рф заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію в краснодарському краї

Київ • УНН

 • 25504 перегляди

Сім безпілотників атакували НПС «Кропоткінська» Каспійського трубопровідного консорціуму. Станція виведена з експлуатації, транспортування нафти здійснюється на знижених режимах.

У краснодарському краї рф проміжна нафтоперекачувальна станція Кропоткінська Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) зазнала атаки безпілотника, повідомили в компанії, передає УНН.

Деталі

"17 лютого 2025 року нафтотранспортний об'єкт Каспійського трубопровідного консорціуму - НПС "Кропоткінська" - зазнав атаки БПЛА... Удару завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що постраждалих серед персоналу НПС немає.

Також нібито оперативними злагодженими діями працівники консорціуму змогли запобігти загрозі розливу нафти.

"Наразі НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз - Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС", - наголошується в повідомленні.

НПС "Кропоткінська", розташована в кавказькому районі кубані, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території рф.

Доповнення

У міноборони росії заявили, що в ніч на 17 лютого їхня ППО знешкодила 90 безпілотників і керовану ракету "Нептун-МД".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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