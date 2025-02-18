Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и нефтеперекачивающих станций захватчиков

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегических объектов захватчиков - военной и топливно-энергетической инфраструктуры рф: Ильский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф, нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", пишет УНН.

Вчера Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры рф. В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также, под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку топлива для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора - сообщили в Генштабе.

"Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, которые способствуют вооруженной агрессии рф. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, которая поддерживает незаконную войну россии, будут продолжаться. Украина продолжает бороться за свою свободу и независимость, уничтожая ресурсы агрессора и ослабляя его военный потенциал. Дальше будет. Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

В рф был атакован Ильский НПЗ и выведена из строя нефтеперекачивающая станция - ЦПД