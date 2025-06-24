Зеленский призвал партнеров позаботиться о том, чтобы их компании не поставляли компоненты для ракет рф

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров позаботиться о том, чтобы их компании не поставляли компоненты для российских ракет и техники. Об этом он сказал во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах, передает УНН.

Позаботьтесь о том, чтобы ваши страны и ваши компании не помогали рф или ее посредникам каким-либо способом. Это критически важно. Нет какого-то выдающегося оружия, существенного, которое производится без оборудования или сырья из других стран. Включая некоторые европейские страны. Это должно остановиться - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что такие компоненты можно найти в каждой российской ракете, в большинстве дронов и в военном транспорте.

Это не только Китай, это также Тайвань. Некоторые из этих компонентов поступают из европейских стран и от США. Каждый этот компонент или оборудование помогает продвигать войну, и это является преступлением против мира. Каждая схема, которая помогает производить им дрон или другие инструменты убийства, это не просто помогать в войне против нас, это угроза всем вам - подчеркнул Зеленский.

В российской авиационной ракете Х-59 нашли более 40 иностранных компонентов

Дополнение

Украинская разведка сообщала, что в россии модернизируют "шахеды", используя иностранные компоненты, а также увеличивают дальность полета до 2500 км.