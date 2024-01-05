В российской авиационной ракете Х-59 нашли более 40 иностранных компонентов
НАПК выявило 42 иностранных компонента в российских ракетах Х-59, используемых против Украины.
Правительство планирует реформу высшего образования: внедрить гранты и льготные кредиты
Правительство Украины планирует реформировать высшее образование, введя государственные гранты и льготные кредиты для увеличения государственной поддержки студентов.
Одесская область остается устойчивой и продолжает кормить мир: перевалка грузов в портах за год выросла на 15%
В 2023 году Одесский регион увеличил перевалку грузов на 15%, превысив 50 миллионов тонн, в основном экспортируя сельскохозяйственную продукцию.
Элина Свитолина сыграет против китаянки Ван Сиюй за выход в финал турнира WTA в Новой Зеландии
Элина Свитолина победила Марию Бузкову на турнире WTA 250 в Новой Зеландии и в полуфинале встретится с Ван Сию.
Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны рф против Украины
Правительство Швеции решило прекратить оказывать помощь Мали, поскольку хунта в этой стране поддерживает войну россии против Украины.
Судно с удобрениями затонуло на Дунае в Сербии, вызвав опасения по поводу экологии
Грузовое судно с 1000 тонн удобрений затонуло в реке Дунай; есть опасения, что будет нанесен ущерб окружающей среде.
Продукцию украинской компании по изготовлению резины и пластмассы возили российским оккупантам прямо на передовую - источники
"Киевгуму" обвиняют в поставках товаров военного назначения российским войскам; генерального директора компании задерживают на фоне доказательств прямой переписки и постов с благодарностями от российских оккупантов.
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 94, более 200 человек пропали без вести
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 94 человек, более 200 пропали без вести; военное развертывание удваивается до 4600 человек для проведения поисковых работ.
В Германии из-за пожара в больнице погибли четверо пациентов, еще 20 получили ранения
Четыре человека погибли и около 20 получили ранения в результате пожара в больнице под Гамбургом. Полиция опасается, что количество жертв может возрасти.
Иран заявил об аресте подозреваемых во взрывах бомб
Иран арестовывает подозреваемых в причастности к смертоносным взрывам в Кермане, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство".