В российской авиационной ракете Х-59 нашли более 40 иностранных компонентов

В российских авиационных ракетах "Х-59", которыми оккупанты обстреливают Украину, было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Агентство дополнило соответствующей информацией открытую электронную "Единую базу данных иностранных компонентов в оружии".

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Страна-агрессор ежедневно обстреливает Украину различными видами вооружения, в том числе используя тактическую авиацию, которая несет ракеты Х-59. НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями авиационных ракет рф Х-59 - резюмировали в ведомстве.

В НАПК добавили, что в последнее время россия начала регулярно применять эти ракеты в сочетании с "шахедами".

В Агентстве также рассказали, что именно этой ракетой по объекту энергетики в Кропивницком. В результате обстрела погиб один человек и еще восемь были ранены.

"Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских во всем мире", - отмечают в Агентстве. - отмечают в НАПК.

Напомним,

Специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз заявили, что среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, - баллистические и крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-М" и "Искандер-К", крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и крылатые ракеты различных типов "Х".

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