Ворог завдав ракетного удару по Кропивницькому: є загиблий та травмовані

російські війська у четвер завдали ракетної атаки на один з промислових об’єктів у Кропивницькому Кіровоградської області, є загиблий та трамвовані, повідомив голова ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий - написав Райкович у Telegram.

Деталі пообіцяв надати згодом.

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УНН повідомляв, що у четвер, 4 січня, у Кропивницькому пролунали вибухи.