У Кропивницькому пролунали вибухи - ЗМІ

У Кропивницькому у четвер вранці було чутно вибухи, після повідомлення про ворожу ракету у напрямку міста, повідомляє Суспільне, пише УНН.

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Кореспонденти Суспільного повідомляли, що у Кропивницькому чутно звуки вибухів.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли про фіксацію ракети, яка прямувала у напрямку Кривого Рогу. Потім вона змінила напрямок на Кропивницький.

Ворог за добу атакував понад 15 населених пунктів Харківщини, вдарив ракетами по обласному центрі: є пошкодження