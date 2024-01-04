У Кропивницькому пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Кропивницькому, пролунали вибухи після того, як ворожа ракета прямувала у напрямок міста.
У Кропивницькому у четвер вранці було чутно вибухи, після повідомлення про ворожу ракету у напрямку міста, повідомляє Суспільне, пише УНН.
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Кореспонденти Суспільного повідомляли, що у Кропивницькому чутно звуки вибухів.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли про фіксацію ракети, яка прямувала у напрямку Кривого Рогу. Потім вона змінила напрямок на Кропивницький.
Ворог за добу атакував понад 15 населених пунктів Харківщини, вдарив ракетами по обласному центрі: є пошкодження 04.01.24, 08:53 • 38081 перегляд