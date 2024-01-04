У Повітряних силах повідомляють про ракету у напрямку Кривого Рогу

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про ракету, яка прямує у напрямку Кривого Рогу, пише УНН.

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"Увага!Ракета на Кривий Ріг!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

В Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Раніше у ПС ЗСУ заявляли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Та попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.