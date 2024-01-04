В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Кривого Рога
Киев • УНН
Воздушные силы Украины зафиксировали ракету, направленную на Кривой Рог.
В Воздушных силах ВСУ сообщают о фиксации ракеты, которая направляется в направлении Кривого Рога, пишет УНН.
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"Внимание! Ракета на Кривой Рог!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Ранее в ВС ВСУ заявляли, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. И предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения.