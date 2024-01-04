Ворог за добу атакував понад 15 населених пунктів Харківщини, вдарив ракетами по обласному центрі: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували понад 15 населених пунктів Харківщини, пошкодивши будівлі, але не завдавши шкоди людям.
Армія рф минулої доби обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області, зокрема, завдала по Харкову два удари, попередньо, ракетами С-300. Внаслідок ворожих атак є пошкодження, однак ніхто не постраждав. Про це у четвер повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 22:40 ворог завдав 2 удари по Шевченківському району м. Харків. Попередньо – С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих
Деталі
Загалом, за словами очільника ОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога минулої доби зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Алісівка, Липці, Лук'янці Харківського району; Стариця, Зибине Чугуївського району; Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Ворог з авіації обстріляв населені пункти Мороховець Харківського району; Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне Куп'янського району.
Вранці 3 січня окупанти завдали ударів по селищу Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Також відбулися ворожі обстріли біля с. Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району. Обійшлось без постраждалих.
Близько 16 год між с. Глибоке і с. Мороховець Харківського району окупанти завдали удар КАБом. Без потерпілих.
Близько 20 год відбувся ворожий обстріл с. Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Також постраждалих немає.
Нагадаємо
У Харкові ввечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району міста, частина двоповерхової будівлі обвалилася.
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