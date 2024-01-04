Окупанти вранці двічі обстріляли Очаків на Миколаївщині, за добу в області через атаки постраждало п'ятеро людей
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Очаків, Снігурівку та Чорноморську громаду Миколаївщини, поранивши п'ятьох людей.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Очаків Миколаївської області, відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Минулої доби армія рф вдарила по Чорноморській громаді та Снігурівці, п'ятеро людей отримали поранення, серед них - дитина. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Зранку, 4 січня, о 6:46 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Також зранку, о 07:33 відбувся ще один артилерійський обстріл міста. Наслідки уточнюються
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Крім того, вчора, 3 січня, о 08:30 у Чорноморській громаді, внаслідок ворожого обстрілу був пошкоджений приватний будинок. Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень.
Також увечері, 3 січня, ворог завдав ракетний удар по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу. Також пошкоджено приватні будинки.
"Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них - неповнолітня дівчинка", - повідомив Кім.
Нагадаємо
На Миколаївщині 3 січня армійці рф вгатили по підприємству в Снігурівці.