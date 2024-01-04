Оккупанты утром дважды обстреляли Очаков на Николаевщине, за сутки в области из-за атак пострадали пять человек
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Очаков, Снигиревку и Черноморскую громаду Николаевщины, ранив пять человек.
Российские войска сегодня утром обстреляли Очаков Николаевской области, произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. За прошедшие сутки армия рф ударила по Черноморской общине и Снигиревке, пять человек получили ранения, среди них - ребенок. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Утром, 4 января, в 6:46 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Последствия уточняются. Также утром, в 07:33 состоялся еще один артиллерийский обстрел города. Последствия уточняются
Детали
Кроме того, вчера, 3 января, в 08:30 в Черноморской громаде, в результате вражеского обстрела был поврежден частный дом. Владелица дома получила телесные повреждения.
Также вечером, 3 января, враг нанес ракетный удар по г. Снигиревка Снигиревской громады. Попадание по территории одного из предприятий вызвало пожар. Также повреждены частные дома.
"Четыре человека получили ранения различной степени тяжести, среди них - несовершеннолетняя девочка", - сообщил Ким.
Напомним
На Николаевщине 3 января армейцы рф вколотили по предприятию в Снигиревке.