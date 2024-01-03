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Миколаївщина: росіяни обстріляли Снігурівку, поранено дитину

Київ • УНН

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Внаслідок російських обстрілів у Снігурівці постраждали мешканці, в тому числі дитина; місцеві служби реагують і проводять ремонтні роботи.

На Миколаївщині армійці рф вгатили по підприємству в Снігурівці. Через цю атаку є постраждалі, зокрема й дитина. Про це у фейсбук повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, передає УНН.

На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка. Зараз постраждалим надається медична допомога. Усі відповідні служби працюють на місці.

– повідомив очільник Снігурівської МВА.

Деталі

Очільник ОВА Віталій Кім поточив  виступаючи в етері національного телемарафону, що поранення зазнала 15-річна дівчинка та ще троє місцевих.

Сьогодні о 17:45 було три прильоти С-300 по Снігурівці. Поранені жінка, двоє чоловіків, які охороняли цей склад із гуманітаркою та 15-річна дівчина. Вона важка, зараз перевозимо в місто. 

 – розповів Кім.

Додатково

Надвечір комунальники частково полагодили пошкоджені обстрілами комунікації у Снігурівській громаді, та відновили подачу води до мешканців старої частини міста Снігурівка.

Однак, Іван Кухта, попередив своїх краян, що завтра зранку водопостачання відключать, аби остаточно завершити ремонтні роботи на магістральному водогоні.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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