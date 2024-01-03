Николаевщина: россияне обстреляли Снигиревку, ранен ребенок
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Снигиревке пострадали жители, в том числе ребенок; местные службы реагируют и проводят ремонтные работы.
На Николаевщине армейцы рф всадили по предприятию в Снигиревке. Из-за этой атаки есть пострадавшие, в том числе и ребенок. Об этом в фейсбук сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, передает УНН.
К большому сожалению, близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, которые получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все соответствующие службы работают на месте.
Детали
Глава ОВА Виталий Ким поточил выступая в эфире национального телемарафона, что ранения получила 15-летняя девочка и еще трое местных.
Сегодня в 17:45 было три прилета С-300 по Снигиревке. Ранены женщина, двое мужчин, которые охраняли этот склад с гуманитаркой и 15-летняя девушка. Она тяжелая, сейчас перевозим в город.
Дополнительно
К вечеру коммунальщики частично починили поврежденные обстрелами коммуникации в Снигиревской громаде, и восстановили подачу воды к жителям старой части города Снигиревка.
Однако, Иван Кухта, предупредил своих земляков, что завтра утром водоснабжение отключат, чтобы окончательно завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе.
Николаевщина: россияне обстреляли Снигиревку, ранен ребенок
В результате российских обстрелов в Снигиревке пострадали жители, в том числе ребенок; местные службы реагируют и проводят ремонтные работы.
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