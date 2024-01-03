Николаевщина: россияне обстреляли Снигиревку, ранен ребенок

На Николаевщине армейцы рф всадили по предприятию в Снигиревке. Из-за этой атаки есть пострадавшие, в том числе и ребенок. Об этом в фейсбук сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, передает УНН.

К большому сожалению, близлежащие дома на окраине города получили повреждения от взрывной волны, в результате чего среди местных жителей есть пострадавшие, которые получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все соответствующие службы работают на месте. - сообщил глава Снигиревской МВА.

Детали

Глава ОВА Виталий Ким поточил выступая в эфире национального телемарафона, что ранения получила 15-летняя девочка и еще трое местных.

Сегодня в 17:45 было три прилета С-300 по Снигиревке. Ранены женщина, двое мужчин, которые охраняли этот склад с гуманитаркой и 15-летняя девушка. Она тяжелая, сейчас перевозим в город. - рассказал Ким.

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К вечеру коммунальщики частично починили поврежденные обстрелами коммуникации в Снигиревской громаде, и восстановили подачу воды к жителям старой части города Снигиревка.

Однако, Иван Кухта, предупредил своих земляков, что завтра утром водоснабжение отключат, чтобы окончательно завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе.