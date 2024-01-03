У Харкові росіяни влучили по школі, ракетний удар міг пошкодив підземний водогін
Київ • УНН
Російська ракета влучила у харківську школу, можливо, пошкоджено водогін; про постраждалих не повідомляється.
У Харкові ввечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району мста, частина двоповерхової будівлі обвалилася. Про це повідомляє Суспільне Харків, передає УНН.
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Зазначається, що на місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою.
Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.
Нагадаємо
Ввечері 2 січня росіяни завдали ударів по Харкову. Це сталося близько 22:32. У місті зафіксували влучання поряд з житловим будинком, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, там вибиті вікна.
Армія РФ завдала ударів по Харкову ракетами С-300, попередньо повідомив Синєгубов. За його даними, нікого не поранило.
У Харкові прогриміла серія вибухів02.01.24, 22:39 • 102902 перегляди