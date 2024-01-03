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У Харкові росіяни влучили по школі, ракетний удар міг пошкодив підземний водогін

У Харкові росіяни влучили по школі, ракетний удар міг пошкодив підземний водогін

Київ • УНН

 • 32228 перегляди

Російська ракета влучила у харківську школу, можливо, пошкоджено водогін; про постраждалих не повідомляється.

У Харкові ввечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району мста, частина двоповерхової будівлі обвалилася. Про це повідомляє Суспільне Харків, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою.

Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.

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Нагадаємо

Ввечері 2 січня росіяни завдали ударів по Харкову. Це сталося близько 22:32. У місті зафіксували влучання поряд з житловим будинком, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, там вибиті вікна.

Армія РФ завдала ударів по Харкову ракетами С-300, попередньо повідомив Синєгубов. За його даними, нікого не поранило.

У Харкові прогриміла серія вибухів02.01.24, 22:39 • 102902 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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