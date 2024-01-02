У Харкові є влучання – міський голова

У Харкові є влучання поряд з житловим будинком. Інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив міський голова Ігор Терехов. Передає УНН.

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Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців написав Терехов.

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2 січня ввечері у Харкові прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки писали, що місто перебуває під ударами ЗРК "С-300".

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