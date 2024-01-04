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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за сутки атаковал более 15 населенных пунктов Харьковщины, ударил ракетами по областному центру: есть повреждения

Враг за сутки атаковал более 15 населенных пунктов Харьковщины, ударил ракетами по областному центру: есть повреждения

Киев • УНН

 • 38076 просмотра

Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, повредив здания, но не причинив вреда людям.

Армия рф за прошедшие сутки обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности, нанесла по Харькову два удара, предварительно, ракетами С-300. В результате вражеских атак есть повреждения, однако никто не пострадал. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 22:40 враг нанес 2 удара по Шевченковскому району г. Харьков. Предварительно - С-300. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Без пострадавших

- написал Синегубов в Telegram.

Детали 

В целом, по словам главы ОВА, артиллерийских и минометных обстрелов врага за прошедшие сутки подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Алисовка, Липцы, Лукьянцы Харьковского района; Старица, Зыбино Чугуевского района; Отрадное, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района. 

Враг из авиации обстрелял населенные пункты Мороховец Харьковского района; Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Берестовое, Колодязное Купянского района. 

Утром 3 января оккупанты нанесли удары по поселку Подолы Купянского района. Поврежден частный дом. Также состоялись вражеские обстрелы возле с. Золочев Богодуховского района, а также Липцы Харьковского района. Обошлось без пострадавших. 

Около 16 часов между с. Глубокое и с. Мороховец Харьковского района оккупанты нанесли удар КАБом. Без пострадавших. 

Около 20 часов состоялся вражеский обстрел с. Липцы. Поврежден частный жилой дом. Также пострадавших нет. 

Напомним 

В Харькове вечером 2 января российская ракета попала по одной из школ Основянского района города, часть двухэтажного здания обвалилась. 

Оккупанты утром дважды обстреляли Очаков на Николаевщине, за сутки в области из-за атак пострадали пять человек04.01.24, 08:40 • 31985 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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