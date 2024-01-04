В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  130036 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  144937 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142053 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  138831 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134229 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124110 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130254 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120231 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

В Кропивницком, раздались взрывы после того, как вражеская ракета направлялась в направлении города.

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В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

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Фонд "МХП-Громаді" и МХП начали программу реинтеграции ветеранов "МХП Поруч", предлагая гранты и поддержку для развития собственного бизнеса и создания ветеранских пространств.

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Воздушные силы Украины зафиксировали ракету, направленную на Кривой Рог.

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россия выделяет беспилотники отечественного производства специальной маркировкой, подчеркивая собственное производство.

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Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены газопроводы и ЛЭП

россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов

Российские войска атаковали Запорожье 159 раз за один день, разрушая дома.

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россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов