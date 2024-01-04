В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ
В Кропивницком, раздались взрывы после того, как вражеская ракета направлялась в направлении города.
Реинтеграция, гранты на развитие собственного дела, психологическая поддержка: в "МХП-Громаді" рассказали о поддержке ветеранов
Фонд "МХП-Громаді" и МХП начали программу реинтеграции ветеранов "МХП Поруч", предлагая гранты и поддержку для развития собственного бизнеса и создания ветеранских пространств.
В ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека ожидает дальнейшего возвращения украинцев из российского плена.
В Воздушных силах сообщают о ракете в направлении Кривого Рога
Воздушные силы Украины зафиксировали ракету, направленную на Кривой Рог.
В Белом доме не видят признаков злоупотреблений с военной помощью в Украине
Белый дом не обнаружил масштабных злоупотреблений в использовании Украиной военной помощи; существует строгий надзор.
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
Украинские производители продуктов питания поддерживают инициативу министерства обороны работать с ними напрямую, ожидая более низкие цены, лучшее качество и быструю доставку к военным.
Украина не должна волноваться по поводу Трампа, никакие "большие соглашения" с путиным невозможны - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что возможная победа Трампа на выборах не должна беспокоить Украину, большые соглашения с путиным невозможны; Трамп и раньше помогал Украине.
В ВСУ подтвердили информацию КНИИСЭ, что россияне особым способом маркируют "шахеды", изготовленные на собственной территории
россия выделяет беспилотники отечественного производства специальной маркировкой, подчеркивая собственное производство.
Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены газопроводы и ЛЭП
Российские обстрелы повредили жилые дома, газопроводы и ЛЭП в Никополе, оставив 1 500 семей без света.
россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов
Российские войска атаковали Запорожье 159 раз за один день, разрушая дома.