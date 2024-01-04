В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

В Кропивницком в четверг утром были слышны взрывы, после сообщения о вражеской ракете в направлении города, сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Корреспонденты Суспільного сообщали, что в Кропивницком слышны звуки взрывов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли о фиксации ракеты, которая летела в направлении к Кривому Рогу. Затем она изменила направление на Кропивницкий.

Враг за сутки атаковал более 15 населенных пунктов Харьковщины, ударил ракетами по областному центру: есть повреждения