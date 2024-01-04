Враг нанес ракетный удар по Кропивницкому: есть погибший и травмированные
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по промышленному объекту в Кропивницком есть погибший и травмированные
российские войска в четверг нанесли ракетную атаку на один из промышленных объектов в Кропивницком Кировоградской области, есть погибший и травмированные, сообщил глава ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший
Детали пообещал предоставить позже.
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УНН сообщал, что в четверг, 4 января, в Кропивницком прогремели взрывы.