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В ГСЧС показали последствия ракетного удара рф по Кропивницкому

В ГСЧС показали последствия ракетного удара рф по Кропивницкому

Киев • УНН

 • 53628 просмотра

В результате падения обломков российской ракеты один человек погиб, восемь ранены.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия сегодняшнего ракетного удара россиян по Кропивницкому. Об этом пишет УНН.

Детали 

Утром 4 января в результате вражеского обстрела разрушениям подвергся один из промышленных объектов на территории областного центра  

- резюмировали в ведомстве. 

Отмечается, что в результате падения обломков один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекли повреждение нескольких зданий и возгорание автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели

Напомним,

Сегодня россияне атаковали Кропивницкий Кировоградской области, вероятно, управляемой авиационной ракетой Х-59. 

Председатель ОГА Андрей Райкович сообщил, что была повреждена опора линии электропередач из-за чего  в городе возникли временные проблемы с поставками электроэнергии и воды.

россияне ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области04.01.24, 08:18 • 30768 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война

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