В ГСЧС показали последствия ракетного удара рф по Кропивницкому
Киев • УНН
В результате падения обломков российской ракеты один человек погиб, восемь ранены.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия сегодняшнего ракетного удара россиян по Кропивницкому. Об этом пишет УНН.
Детали
Утром 4 января в результате вражеского обстрела разрушениям подвергся один из промышленных объектов на территории областного центра
Отмечается, что в результате падения обломков один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекли повреждение нескольких зданий и возгорание автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели
Напомним,
Сегодня россияне атаковали Кропивницкий Кировоградской области, вероятно, управляемой авиационной ракетой Х-59.
Председатель ОГА Андрей Райкович сообщил, что была повреждена опора линии электропередач из-за чего в городе возникли временные проблемы с поставками электроэнергии и воды.
россияне ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области04.01.24, 08:18 • 30768 просмотров