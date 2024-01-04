У ДСНС показали наслідки ракетного удару рф по Кропивницькому
Київ • УНН
В результаті падіння уламків російської ракети одна людина загинула, що восьмеро поранено.
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки сьогоднішнього ракетного удару росіян по Кропивницькому, внаслідок якого загинула людина та щонайменше восьмеро осіб отримали поранення. Про це пише УНН.
Деталі
Вранці 4 січня внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнав один з промислових об’єктів на території обласного центру
Зазначається, що в результаті падіння уламків одна людина загинула та восьмеро поранено. Також падіння уламків спричинили пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники
Нагадаємо
Сьогодні росіяни атакували Кропивницький Кіровоградської області, ймовірно, керованою авіаційною ракетою Х-59.
Голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що було пошкоджено опору лінії електропередач через, що у місті виникли тимчасові проблеми з постачанням електроенергії і води.
росіяни вночі завдали ракетний удар по центру Курахового на Донеччині04.01.24, 08:18 • 30769 переглядiв