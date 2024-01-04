Внаслідок атаки рф на Кропивницький поранені восьмеро людей. Ворог, ймовірно, вгатив ракетою Х-59
Київ • УНН
Російська ракетна атака на Кропивницький: 8 поранено, один загиблий; ймовірно, використано Х-59, пошкоджено інфраструктуру.
Сьогодні росіяни атакували Кропивницький Кіровоградської області, ймовірно, керованою авіаційною ракетою Х-59. Внаслідок удару рф поранення отримали 8 робітників місцевих підприємств, одна людина загинула, повідомив голова ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Під час чергової ракетної атаки по Кропивницькому ворог запустив імовірно ракету Х-59
Деталі
В результаті російського удару, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Внаслідок атаки один чоловік загинув. 8 робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні. У всіх осколкові поранення.
Наразі на об’єктах досі працюють підрозділи головного управління ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля та продовжують обстежувати кілька частково зруйнованих будівель.
Також Райкович повідомив, що було пошкоджено опору лінії електропередач. В окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води, проте наразі все відновлено.
Нагадаємо
Сьогодні зранку у Кропивницькому, пролунали вибухи після того, як ворожа ракета прямувала у напрямок міста.
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