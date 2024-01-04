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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате атаки рф на Кропивницкий ранены восемь человек. Враг, вероятно, ударил ракетой Х-59

В результате атаки рф на Кропивницкий ранены восемь человек. Враг, вероятно, ударил ракетой Х-59

Киев • УНН

 • 22007 просмотра

Российская ракетная атака на Кропивницкий: 8 ранены, один погибший; вероятно, использовано Х-59, повреждена инфраструктура.

Сегодня россияне атаковали Кропивницкий Кировоградской области, вероятно, управляемой авиационной ракетой Х-59.  В результате удара рф ранения получили 8 рабочих местных предприятий, один человек погиб, сообщил глава ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому враг запустил предположительно ракету Х-59

- сказал Андрей Райкович.

Детали

В результате российского удара, повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам. В результате атаки один человек погиб. 8 рабочих с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы. У всех осколочные ранения.

Сейчас на объектах до сих пор работают подразделения главного управления ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и продолжают обследовать несколько частично разрушенных зданий.

Также Райкович сообщил, что была повреждена опора линии электропередач. В отдельных микрорайонах областного центра были перебои с поставками электроэнергии и воды, однако сейчас все восстановлено.

Напомним

Сегодня утром в Кропивницком, раздались взрывы после того, как вражеская ракета направлялась в направлении города. 

В небе над Украиной ночью уничтожили два из двух запущенных врагом "шахедов"04.01.24, 08:24 • 32429 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война

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