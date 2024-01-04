В результате атаки рф на Кропивницкий ранены восемь человек. Враг, вероятно, ударил ракетой Х-59
Киев • УНН
Российская ракетная атака на Кропивницкий: 8 ранены, один погибший; вероятно, использовано Х-59, повреждена инфраструктура.
Сегодня россияне атаковали Кропивницкий Кировоградской области, вероятно, управляемой авиационной ракетой Х-59. В результате удара рф ранения получили 8 рабочих местных предприятий, один человек погиб, сообщил глава ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому враг запустил предположительно ракету Х-59
Детали
В результате российского удара, повреждены здания на нескольких предприятиях, принадлежащих местным энергетикам. В результате атаки один человек погиб. 8 рабочих с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы. У всех осколочные ранения.
Сейчас на объектах до сих пор работают подразделения главного управления ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля и продолжают обследовать несколько частично разрушенных зданий.
Также Райкович сообщил, что была повреждена опора линии электропередач. В отдельных микрорайонах областного центра были перебои с поставками электроэнергии и воды, однако сейчас все восстановлено.
Напомним
Сегодня утром в Кропивницком, раздались взрывы после того, как вражеская ракета направлялась в направлении города.
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