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Президент Украины и премьер Нидерландов обсудили новый пакет оборонной помощи и совместное производство дронов

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге. Обсужден новый пакет помощи Украине на 175 млн евро, включающий 100 радаров для обнаружения дронов, и дополнительные 80 млн евро на беспилотники.

Президент Украины и премьер Нидерландов обсудили новый пакет оборонной помощи и совместное производство дронов

В начале своего официального визита в Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром страны Диком Схоофом в Гааге. Лидеры обсудили новый пакет помощи нашему государству и привлечение россии к ответственности за ее преступления, пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Мы продолжим работать над обеспечением правосудия и привлечением россии к ответственности за ее преступления. Это чрезвычайно важно для наших семей, для всех нас. Я считаю, что это важно для всей Европы и всего мира, который действительно уважает ценности, права и закон – а это имеет очень большое значение

– подчеркнул Президент.

Со своей стороны Дик Схооф выразил соболезнования Украине в связи с недавними российскими ударами. Он заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Это очень четко показывает: мы должны объединиться против российской агрессии, мы должны сопротивляться и осуждать российскую агрессию. Как вам известно, Нидерланды всегда поддерживали Украину, и мы будем делать это как во времена войны, так и во времена мира. Мы будем поддерживать финансово, военно и политически

- отметил он.

Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но финансирование есть на значительно меньшее количество - Зеленский24.06.25, 15:37 • 1492 просмотра

Зеленский поблагодарил Нидерланды за помощь, которая в этом году составляет 2,25 млрд евро, и назвал страну одним из лидеров в защите жизни.

Офис президента также подтвердил, что Нидерланды объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму около 175 млн евро. Он включает 100 радаров для обнаружения дронов.

Кроме того, Нидерланды дополнительно выделяют 80 млн евро на беспилотники в рамках коалиции дронов и предоставляют 20 беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации украинских бойцов, получивших ранения на поле боя.

Президент также отметил контракты, которые недавно были подписаны с украинскими производителями БпЛА на почти 500 млн евро. Это позволит обеспечить для украинских воинов на передовой 600 тыс. дронов

- сообщили в Офисе президента.

Кроме того, лидеры обсудили перспективы совместного производства беспилотников в Нидерландах для Украины по украинским технологиям.

Также во время встречи речь шла о евроинтеграционном пути Украины и политической поддержке со стороны Нидерландов относительно открытия переговорных кластеров.

Дополнение

Владимир Зеленский призвал международных партнеров прекратить поставки компонентов для российских ракет и техники. Он подчеркнул, что эти компоненты, найденные в российском оружии, происходят из разных стран, включая европейские, США, Китай и Тайвань.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Гаага
Тайвань
Европа
Нидерланды
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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