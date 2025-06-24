Нидерланды обещают усилить ПВО Украины и санкции против РФ: итоги переговоров представителей МИД двух стран
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп обсудили усиление ПВО Украины, увеличение оборонной помощи, сотрудничество в производстве беспилотников и ужесточение санкций против России.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом. Он сообщил о ключевых аспектах итогов обсуждения.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Детали
По итогам встречи представителей дипломатий Украины и Нидерландов, в пресс-службе МИД отметили следующее:
На фоне усиления воздушного террора России против Украины мы договорились работать вместе над дальнейшим усилением возможностей противовоздушной обороны Украины.
Есть также внимание к увеличению оборонной помощи Украине, - стороны "сосредоточились" на этом вопросе.
Также сообщается об "усилении сотрудничества в производстве беспилотников и дальнейшем усилении давления на Россию с помощью новых санкций и механизмов ответственности".
Среди прочего:
Сибига подтвердил, что обсуждение Каспаром Вельдкампом вопросов повестки дня было продуктивным. Украинский министр поблагодарил представителя МИД Нидерландов за "приглашение и гостеприимство на саммите НАТО в Гааге".
Также за:
- непоколебимую поддержку Нидерландов;
- недавнюю поставку истребителей F-16;
- новый пакет военной помощи в размере 175 миллионов евро.
Напомним
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