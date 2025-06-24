Нидерланды обещают усилить ПВО Украины и санкции против РФ: итоги переговоров представителей МИД двух стран

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом. Он сообщил о ключевых аспектах итогов обсуждения.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Детали

По итогам встречи представителей дипломатий Украины и Нидерландов, в пресс-службе МИД отметили следующее:

На фоне усиления воздушного террора России против Украины мы договорились работать вместе над дальнейшим усилением возможностей противовоздушной обороны Украины. - сообщил Андрей Сибига.

Есть также внимание к увеличению оборонной помощи Украине, - стороны "сосредоточились" на этом вопросе.

Также сообщается об "усилении сотрудничества в производстве беспилотников и дальнейшем усилении давления на Россию с помощью новых санкций и механизмов ответственности".

Среди прочего:

Сибига подтвердил, что обсуждение Каспаром Вельдкампом вопросов повестки дня было продуктивным. Украинский министр поблагодарил представителя МИД Нидерландов за "приглашение и гостеприимство на саммите НАТО в Гааге".

Также за:

непоколебимую поддержку Нидерландов;

недавнюю поставку истребителей F-16;

новый пакет военной помощи в размере 175 миллионов евро.

Напомним

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