Бельгия и Нидерланды передали Украине два тральщика-искателя мин
Киев • УНН
Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen. Последний при этом получил имя "Мелитополь".
Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-миноискатели, в том числе BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в ведомстве, их Zr.Ms. Vlaardingen получил имя "Мелитополь".
Передача кораблей состоялась на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии, однако из соображений безопасности о событии сообщили уже постфактум. До конца года Украина также получит еще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, который будет переименован в честь Геническа.
Во время церемонии министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил надежду, что в будущем Черное море снова станет свободным и открытым, а ни один украинский город больше не будет в оккупации.
Охотники за минами вступают в следующую главу, под новым флагом, с новой миссией. Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой. Украина может не выиграть войну на море, но она точно может проиграть войну на суше. Мы просто не можем этого допустить
Напомним
24 июня глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп обсудили усиление ПВО Украины, увеличение оборонной помощи, сотрудничество в производстве беспилотников и усиление санкций против России.