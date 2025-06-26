Бельгия и Нидерланды передали Украине два тральщика-искателя мин

Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-миноискатели, в том числе BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в ведомстве, их Zr.Ms. Vlaardingen получил имя "Мелитополь".

Передача кораблей состоялась на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии, однако из соображений безопасности о событии сообщили уже постфактум. До конца года Украина также получит еще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, который будет переименован в честь Геническа.

Во время церемонии министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил надежду, что в будущем Черное море снова станет свободным и открытым, а ни один украинский город больше не будет в оккупации.

Охотники за минами вступают в следующую главу, под новым флагом, с новой миссией. Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой. Украина может не выиграть войну на море, но она точно может проиграть войну на суше. Мы просто не можем этого допустить - сказал Брекельманс.

Напомним

24 июня глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп обсудили усиление ПВО Украины, увеличение оборонной помощи, сотрудничество в производстве беспилотников и усиление санкций против России.