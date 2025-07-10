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Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України
10:35 • 2426 перегляди
Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України
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Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України

Київ • УНН

 • 2382 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Він передбачає понад 3 млрд євро гарантій та грантів, що відкриє шлях до інвестицій у 10 млрд євро, зокрема в енергетику та критичну інфраструктуру.

Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення нового фонду для реконструкції України European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine на понад 3 млрд у вигляді гарантій та грантів, що відкриє шлях до інвестицій у 10 млрд євро, зокрема в енергетику та критичну інфраструктуру. Про це вона повідомила на пленарній сесії на URC 2025 у четвер у Римі, пише УНН.

Ми найбільший донор України. Ми надаємо 1,66 млрд євро на підтримку України. І цей кредит надасть можливість покрити витрати… і я хочу ще до цього додати ще 1 млрд підтримки для України. Я хочу також оголосити виплати більш ніж 3 млрд євро на українські механізми: це гарантії, це гранти. Це дасть нам можливість відкрити шлях до 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України

- сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС планує і надалі допомагати та підтримувати Україну "до 2028 року і пізніше, після ухвалення нового бюджету". Вона підкреслила, що дуже важливі інвестиції у приватний сектор, що є критичним для реконструкції.

Звернувшись до Президента України, голова Єврокомісії наголосила, що хоче оголосити про перший фонд глобальної підтримки для реновації України.

Сьогодні я хочу оголосити про початок роботи цього фонду разом з приватним сектором, що дасть можливість інвестицій в енергетику, в критичну інфраструктуру. Ми працюємо разом з Італією, Німеччиною, Польщею, а також з ЄБРР

- підкреслила вона.

Фон дер Ляєн також додала, що впевнена у тому, що інші союзники також доєднаються до цього фонду.

Нідерланди виділять 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України10.07.25, 13:15 • 518 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Рим
Італія
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
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