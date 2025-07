Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Він передбачає понад 3 млрд євро гарантій та грантів, що відкриє шлях до інвестицій у 10 млрд євро, зокрема в енергетику та критичну інфраструктуру.