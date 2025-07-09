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Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах нашего государства

Киев • УНН

 • 2386 просмотра

В Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. Опубликована стоимость обучения на контракте в ведущих университетах, включая КНУ, ЛНУ, ХНУ, Киево-Могилянскую академию и другие.

Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах нашего государства

В Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. Тысячи абитуриентов поборются за право получить место в самых престижных университетах нашей страны. Какие университеты Украины могут похвастаться лучшей репутацией и в какую сумму обойдется обучение на контракте, рассказывает УНН.

Киевский Национальный университет имени Т. Шевченко

Стоимость обучения: 44 000 – 95 000 грн

Дороже всего обойдется обучение на образовательной программе "Международная коммерция и инвестиции" - 95 600 грн придется заплатить за год обучения на английском языке.

К самым дешевым специальностям относятся: "Культурология и музееведение", "Биология и биохимия", "Химия", "Науки о Земле", "Физика и астрономия" - 43 800 грн за один год обучения.

КНУ имени Тараса Шевченко занимает 16 место в рейтинге самых престижных университетов Европы по состоянию на 2023 год. Это самая высокая позиция среди высших учебных заведений. В рейтинге ТОП 200 Украина университет занимает второе место, а в консолидированном рейтинге вузов Украины 2024 – первое место. КНУ им. Т. Г. Шевченко находится в списке ТОП 500 лучших университетов мира 2023 года в области лингвистики.

Число студентов в КНУ имени Тараса Шевченко достигает 30 тысяч человек. В нем функционирует 13 факультетов, среди которых наибольшим спросом могут похвастаться юридический, филологический и экономический факультеты. В университете работает более трех тысяч преподавателей. Средний проходной балл на бюджет в 2024 году составлял 170,38.

Львовский Национальный университет имени Ивана Франко

Стоимость обучения: 39 000 до 66 000 грн

Самой дорогой является программа обучения на юридическом факультете – 66 700 грн.

Самыми дешевыми являются образовательные программы биологического факультета, за которые придется заплатить 39 700 грн.

ЛНУ имени Ивана Франко является одним из старейших университетов в Украине и Восточной Европе. Он был основан в XVII веке. Из года в год он занимает лидирующие позиции во многих рейтингах среди украинских вузов (Webometrics, THE World University Ranking, QS World University Ranking, University Ranking by Academic Performance, Scopus). В 2024 году в рейтинге ТОП Украина 200 ЛНУ имени Франко занял место.

На 19 факультетах университета обучается 22 тысячи студентов. Средний проходной балл на бюджет в 2024 году составил 165,62. Обучение осуществляется по 55 специальностям.

Харьковский Национальный университет имени Василия Каразина

Стоимость обучения: 28 000 до 46 000 грн

Для абитуриентов 2025 года дороже всего обойдется обучение на таких специальностях: "Экономика и международные экономические отношения", "Учет и налогообложение", "Банковское дело", "Менеджмент", "Маркетинг", "Торговля", "Журналистика", "Гостинично-ресторанное дело", "Туристический бизнес", "Право" - 46 700 грн

К самым дешевым специальностям относятся те, которые связаны с подготовкой учителей "Среднее образование" – год обучения на таких специальностях обойдется в 28 000 грн.

ХНУ имени Каразина занимает передовые позиции в рейтингах вузов нашей страны (в рейтинге QS EECA 2023 вуз получил 23 место). Количество студентов, обучающихся в этом вузе, достигает 21 тысячи человек. Работают в ХНУ имени Каразина 1800 преподавателей.

В вузе действует 23 факультета и научные институты. В рейтинге ТОП 200 Украина 2024 это учебное заведение замкнуло первую тройку. Средний проходной балл на бюджет в 2024 году составил 156,92. Стоимость обучения на дневной форме за 2024-2025 учебный год колеблется от 18 000 до 35 000 грн.

Черновицкий Национальный университет имени Юрия Федьковича

Стоимость обучения: 25 500 – 49 000 грн

К самым дорогим специальностям относятся: "Филология (первый язык английский)", "Право" и "Международное право" - 49 900 грн

Самой дешевой является стоимость обучения на специальности "Богословие" - 25 500 грн в год.

Прежде всего стоит отметить, что здание этого университета является уникальным историческим памятником. Оно внесено в объекты мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В 2024 году вуз занял четвертую позицию в рейтинге классических университетов и шестое место в консолидированном рейтинге. По статистике базы данных Scopus 2023 университет имени Федьковича занял шестое место, а в рейтинге "Топ 200 Украина" – десятое.

По состоянию на сегодня в этом вузе обучается более 14 тысяч студентов на 73 кафедрах. Средний проходной балл на бюджет в 2024 году достигает 156,25. Количество зачисленных в вуз в 2024 году составило 10 417 абитуриентов.

Прикарпатский Национальный университет имени Василия Стефаника

Стоимость обучения: 20 300 до 25 700 грн

Самыми дорогими специальностями дневной формы обучения являются "Международные отношения", "Филология" и "Право" - 25 500 грн.

Дешевле всего обучение происходит на факультете "Естественные науки", "Математики и информатики", "Физическое воспитание и спорт" - 20 000 грн.

По состоянию на сегодня ПНУ имени Стефаника находится на 13 месте среди более чем 200 университетов Украины по данным международной наукометрической базы Scopus. В рейтинге классических университетов 2024 он занял пятое место, а в консолидированном рейтинге – седьмое. Университет готовит специалистов по 64 специальностям. Он также имеет совместную учебно-научную лабораторию с Институтом металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины.

В университете действуют 11 факультетов и 4 института. Средний проходной балл на бюджет в 2024 году составлял 155,53.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Стоимость обучения: 49 400 – 100 000 грн

К самым дорогим специальностям относятся: "Инженерия программного обеспечения" и "Компьютерные науки". 90 тыс. грн в год придется заплатить желающим обучаться на специальности "Право" - 100 000 грн.

Год обучения на самых дешевых специальностях "Химия", "Физика", "Экология", "Биология и биохимия", "Социальная работа", "Общественное здоровье" - 45 000 грн.

"Могилянка" является одним из старейших учебных заведений Восточной Европы с многовековой историей. В университете обучается около 3500 студентов. Из их числа в 2024 году было зачислено на бюджет 522 абитуриента. Чаще всего абитуриенты выбирают специальности факультетов гуманитарных наук, экономических наук, социальных наук и социальных технологий.

В университете средний балл национального мультипредметного теста (НМТ) для обучения на бюджете составляет 188,5. Вуз имеет одну из лучших репутаций в Украине. В рейтинге ТОП 200 Украина 2024 он расположен на 13 месте, а в консолидированном рейтинге вузов Украины 2024 – на девятой позиции. Стоимость одного года обучения в вузе является одной из самых высоких в Украине – от 49 400 до 100 000 грн.

Сумский Государственный университет

Стоимость обучения: 27 000 – 50 000 грн

К самым дорогим специальностям, где обучение на первом курсе стоит более 50 тыс. грн, относятся факультеты "Медицины" и "Стоматологии" - 50 000 грн.

К самым дешевым специальностям относятся "История и археология" и "Среднее образование (история и гражданское образование)" и "Среднее образование (английский язык и зарубежная литература)" – 27 500 грн.

СумГУ в 2014 году оказался на четвертой строчке среди вузов Украины и вошел в группу ТОП-700 университетов мира одного из самых престижных мировых рейтингов QS. Это определило СумГУ в группе лидеров украинского образовательно-научного пространства.

В университете обучается около 12 тысяч студентов на начальном уровне, которые получали образование в 23 областях знаний. В этом вузе получают образование около 1 900 иностранных студентов из почти 50 стран мира. Также в университете работает три тысячи сотрудников, среди которых 150 докторов наук.

Национальный университет "Львовская политехника"

Стоимость обучения: 36 000 – 69 000 грн

Самой дорогой специальностью во "Львовской политехнике" является "Системы искусственного интеллекта" - 69 900 грн.

Самыми дешевыми специальностями являются "Функциональность железнодорожного транспорта", "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте" - 36 300 грн.

"Львовская политехника" занимает высокие места в национальных и международных рейтингах. В частности, четвертую строчку в "Топ-200 Украина" и второе место в национальном рейтинге Times Higher Education.

Во "Львовской политехнике" по состоянию на 2024 год обучается около 33 500 студентов. Университет является крупнейшим в нашей стране по их количеству. Подготовка осуществляется по 64 бакалаврским специальностям. В университете работает 2460 научно-технических работников.

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Стоимость обучения: 45 000 – 67 600 грн

Самыми дорогими специальностями в КПИ для первокурсников являются "Международные отношения", "Менеджмент", "Финансы, банковское дело", "Журналистика", "Маркетинг", "Торговля", "Право" - 68 000 грн.

К самым дешевым относятся, в частности, те, что связаны с инженерией, производством и строительством – 45 000 грн.

В 2011 году КПИ впервые попал в ТОП-700 рейтинга лучших университетов мира. В 2012 году он занял 650 место. В 2011-2012 годах КПИ занимал первые места в рейтинге украинских высших учебных заведений по уровню удовлетворенности образованием.

В КПИ обучается около 25 тысяч студентов на 14 факультетах и в 10 учебно-научных институтах. Работает в политехническом институте 2300 преподавателей.

Харьковский Национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)

Стоимость обучения: 25 000 – 49 000 грн

Самой дорогой специальностью являются факультеты, связанные с экономической аналитикой – 49 200 грн.

К самым дешевым относятся "Биомедицинская инженерия", "Издательство и полиграфия", "Системный анализ", "Информационно-измерительные технологии", "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии" - 25 000 грн.

ХНУРЭ в мировом рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2025 занял место в группе 1501+. В предметных рейтингах the Subject Ranking of Times Higher Education 2025 по компьютерным наукам ХНУРЭ занял позицию в группе 1001+, по инженерии – 1251+. В рейтинге Times Higher Education Impact Rankings 2025 ХНУРЭ занял позицию в группе 1001-1500.

В ХНУРЭ обучается более восьми тысяч студентов на семи факультетах. Количество преподавателей составляет 630 человек.

Медицинские высшие учебные заведения Украины

Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца

Стоимость обучения: 37 700 – 89 400 грн

Самыми дорогими специальностями являются "Медицина" с углубленным изучением английского языка (89,4 тыс. грн) и "Стоматология" (65 тыс. грн). 

Самые дешевые специальности: "Общественное здоровье" (37,7 тыс. грн) и "Технологии медицинской диагностики и лечения" (41,5 тыс. грн).

Львовский Национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого

Стоимость обучения: 20 900 до 42 200 грн

Самой дорогой специальностью в университете является "Стоматология" - 45 200 грн. Кроме этого, 39 508 грн в год обойдется специальность "Медицина".

Самым дешевым факультетом в ЛНМУ имени Даниила Галицкого является "Фармация" - 20 000 грн.

Харьковский Национальный медицинский университет

Стоимость обучения: 26 000 – 50 000 грн

Наиболее дорогим является обучение на факультете "Стоматология" (50 000 грн). Также придется заплатить по 46 000 грн за "Педиатрию" и "Медицину".

Самым дешевым является факультет "Социальная работа и консультирование", за обучение на котором придется заплатить 26 000 грн.

Тернопольский Национальный медицинский университет имени Ивана Горбачевского

Стоимость обучения: 35 000 – 48 000 грн

В ТНМУ имени Горбачевского наиболее дорогим будет обучение на факультете "Клиническая психология" (42 000 – 48 000 грн.).

Дешевле всего обойдется обучение на факультетах "Сестринское дело" и "Физическая терапия" - 35 000 грн.

Винницкий Национальный медицинский университет имени Николая Пирогова

Стоимость обучения: 25 000 – 36 200 грн

Больше всего придется заплатить на такие специальности, как "Менеджмент социальной сферы и бизнес консалтинг" (36 200 грн) и "Физическая терапия" (35 000 грн).

Самым дешевым является факультет "Социальной работы и консультирования", за обучение на котором придется платить 25 000 грн.

Художественные высшие учебные заведения Украины

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого

Стоимость обучения: 39 500 – 85 500 грн

Абсолютное большинство факультетов (КНУТКТ) обойдется в 85 500 грн в год. Только за обучение на специальностях "Продюсерство в сценическом искусстве" и "Режиссура драматического театра" придется заплатить 39 500 грн.

Харьковский национальный университет искусств имени Ивана Котляревского

Стоимость обучения: 21 800 – 62 000 грн

Из всех специальностей этого вуза больше всего придется заплатить за специальности "Музыковедение и композиция" и "Сольное инструментальное и вокальное исполнение" - 62 000 – 63 000 грн.

Дешевле всего обойдется театроведение – 21 800 грн.

Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко

Стоимость обучения: 43 290 грн

Обучение на всех факультетах этого вуза обойдется в 43 200 грн.

Одесская национальная музыкальная академия имени Антонины Неждановой

Стоимость обучения: 26 000 – 45 700 грн

Самой дорогой специальностью этого вуза является "Музыкальное искусство" - 45 700 грн.

Самой дешевой специальностью является "Культурология" (20 000 – 26 000 грн).

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства, дизайна имени Михаила Бойчука

Стоимость обучения: 28 000 – 59 900 грн

Наиболее дорогостоящими в Академии являются специальности "Промышленный дизайн", "Графический дизайн", "Дизайн костюма" и "Промышленный дизайн" - 59 900 грн.

Меньше всего придется заплатить за "Искусствоведение" - 28 000 грн.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
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