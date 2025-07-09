Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах

В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Тисячі абітурієнтів позмагаються за право отримати місце у найпрестижніших університетах нашої держави. Які університети України можуть похвалитися найкращою репутацією та в яку суму обійдеться навчання на контракті, розповідає УНН.

Київський Національний університет імені Т. Шевченка

Вартість навчання: 44 000 – 95 000 грн

Найдорожче обійдеться навчання на освітній програмі "Міжнародна комерція та інвестиції" - 95 600 грн доведеться заплатити за рік навчання англійською мовою.

До найдешевших спеціальностей відносяться: "Культурологія та музеєзнавство", "Біологія та біохімія", "Хімія", "Науки про Землю", "Фізика та астрономія" - 43 800 грн за один рік навчання.

КНУ імені Тараса Шевченка посідає 16 місце у рейтингу найпрестижніших університетів Європи станом на 2023 рік. Це найвища позиція серед вищих закладів освіти. У рейтингу ТОП 200 України університет посідає друге місце, а у консолідованому рейтингу вишів України 2024 – перше місце. КНУ ім. Т. Г. Шевченка перебуває у списку ТОП 500 найкращих університетів світу 2023 року в галузі лінгвістики.

Число студентів у КНУ імені Тараса Шевченка сягає 30 тисяч осіб. У ньому функціонує 13 факультетів, серед яких найбільшим попитом можуть похвалитися юридичний, філологічний та економічний факультети. В університеті працює понад три тисячі викладачів. Середній прохідний бал на бюджет у 2024 році складав 170,38.

Львівський Національний університет імені Івана Франка

Вартість навчання: 39 000 до 66 000 грн

Найдорожчою є програма навчання на юридичному факультеті – 66 700 грн.

Найдешевшими є освітні програми біологічного факультету, за які доведеться заплатити 39 700 грн.

ЛНУ імені Івана Франка є одним з найстаріших університетів в України та Східній Європі. Він був заснований в XVII столітті. З року в рік він посідає лідируючі позиції в багатьох рейтингах серед українських вишів (Webometrics, THE World University Ranking, QS World University Ranking, University Ranking by Academic Performance, Scopus). У 2024 році у рейтингу ТОП Україна 200 ЛНУ імені Франка посів друге місце.

На 19 факультетах університету навчається 22 тисячі студентів. Середній прохідний бал на бюджет у 2024 році склав 165,62. Навчання здійснюється за 55 спеціальностями.

Харківський Національний університет імені Василя Каразіна

Вартість навчання: 28 000 до 46 000 грн

Для абітурієнтів 2025 року найдорожче обійдеться навчання на таких спеціальностях: "Економіка та міжнародні економічні відносини", "Облік і оподаткування", "Банківська справа", "Менеджмент", "Маркетинг", "Торгівля", "Журналістика", "Готельно-ресторанна справа", "Туристичний бізнес", "Право" - 46 700 грн

До найдешевших спеціальностей відносяться ті, які пов’язані із підготовкою вчителів "Середня освіта" – рік навчання на таких спеціальностях обійдеться у 28 000 грн.

ХНУ імені Каразіна посідає передові позиції в рейтингах вишів нашої держави (в рейтингу QS EECA 2023 виш отримав 23 місце). Кількість студентів, які навчаються в цьому виші сягає 21 тисячу осіб. Працюють у ХНУ імені Каразіна 1800 викладачів.

У виші діє 23 факультети та наукові інститути. У рейтингу ТОП 200 Україна 2024 цей заклад освіти замкнув першу трійку. Середній прохідний бал на бюджет у 2024 році склав 156,92. Вартість навчання на денній формі за 2024-2025 навчальний рік коливається від 18 000 до 35 000 грн.

Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича

Вартість навчання: 25 500 – 49 000 грн

До найдорожчих спеціальностей відносяться: "Філологія (перша мова англійська)", "Право" та "Міжнародне право" - 49 900 грн

Найдешевшою є вартість навчання на спеціальності "Богослов’я" - 25 500 грн на рік.

Перш за все варто наголосити, що будівля цього університету є унікальною історичною пам’яткою. Вона внесена до об’єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО. У 2024 році виш посів четверту позицію у рейтингу класичних університетів та шосте місце у консолідованому рейтингу. За статистикою бази даних Scopus 2023 університет імені Федьковича посів шосте місце, а в рейтингу "Топ 200 Україна" – десяте.

Станом на сьогодні у цьому виші навчається понад 14 тисяч студентів на 73 кафедрах. Середній прохідний бал на бюджет у 2024 році сягає 156,25. Кількість зарахованих до вишу у 2024 склала 10 417 абітурієнтів.

Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника

Вартість навчання: 20 300 до 25 700 грн

Найдорожчими спеціальностями денної форми навчання є "Міжнародні відносини", "Філологія" та "Право" - 25 500 грн.

Найдешевше навчання відбувається на факультеті "Природничі науки", "Математики та інформатики", "Фізичне виховання і спорт" - 20 000 грн.

Станом на сьогодні ПНУ імені Стефаника перебуває на 13 місці серед більш ніж 200 університетів України за даними міжнародної наукометричної бази Scopus. У рейтингу класичних університетів 2024 він зайняв п’яте місце, а в консолідованому рейтингу – сьоме. Університет готує спеціалістів за 64 спеціальностями. Він також має спільну навчально-наукову лабораторію з Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

В університеті діють 11 факультетів та 4 інститути. Середній прохідний бал на бюджет у 2024 складав 155,53.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Вартість навчання: 49 400 – 100 000 грн

До найдорожчих спеціальностей відносяться: "Інженерія програмного забезпечення" та "Комп'ютерні науки". 90 тис. грн за рік доведеться заплатити охочим навчатись на спеціальності "Право" - 100 000 грн.

Рік навчання на найдешевших спеціальностях "Хімія", "Фізика", "Екологія", "Біологія та біохімія", "Соціальна робота", "Громадське здоров'я" - 45 000 грн.

"Могилянка" є одним з найстаріших навчальних закладів Східної Європи з багатовіковою історією. В університеті навчається близько 3500 студентів. З їх числа у 2024 році було зараховано на бюджет 522 вступники. Найчастіше вступники обирають спеціальності факультетів гуманітарних наук, економічних наук, соціальних наук та соціальних технологій.

В університеті середній бал національного мультипредметного тесту (НМТ) для навчання на бюджеті складає 188,5. Виш має одну з найкращих репутацій в Україні. У рейтингу ТОП 200 Україна 2024 він розташований на 13 місці, а у консолідованому рейтингу вишів України 2024 – на дев’ятій позиції. Вартість одного року навчання у виші є однією з найвищих в Україні – від 49 400 до 100 000 грн.

Сумський Державний університет

Вартість навчання: 27 000 – 50 000 грн

До найдорожчих спеціальностей, де навчання на першому курсі вартує понад 50 тис. грн відносяться факультети "Медицини" і "Стоматології" - 50 000 грн.

До найдешевших спеціальностей відносяться "Історія та археологія" та "Середня освіта (історія та громадянська освіта)" та "Середню освіта (англійська мова та зарубіжна література)" – 27 500 грн.

СумДУ у 2014 році опинився на четвертій сходинці серед вишів України та увійшов у групу ТОП-700 університетів світу одного з найпрестижніших світових рейтингів QS. Це визначило СумДУ у групі лідерів українського освітньо-наукового простору.

В університеті навчається близько 12 тисяч студентів на початковому, які здобували освіту у 23 галузях знань. У цьому виші здобувають освіту близько 1 900 іноземних студентів із майже 50 країн світу. Також в університеті працює три тисячі співробітників, серед яких 150 докторів наук.

Національний університет "Львівська політехніка"

Вартість навчання: 36 000 – 69 000 грн

Найдорожчою спеціальністю у "Львівській політехніці" є "Системи штучного інтелекту" - 69 900 грн.

Найдешевшими спеціальностями є "Функціональність залізничного транспорту", "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті" - 36 300 грн.

"Львівська політехніка" посідає посідає високі місця у національних та міжнародних рейтингах. Зокрема, четверту сходинку у "Топ-200 Україна" та друге місце у національному рейтингу Times Higher Education.

У "Львівській політехніці" станом на 2024 рік навчається близько 33 500 студентів. Університет є найбільшим в нашій державі за їхньою кількістю. Підготовка здійснюється за 64 бакалаврськими спеціальностями. В університеті працює 2460 науково-технічних працівників.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Вартість навчання: 45 000 – 67 600 грн

Найдорожчими спеціальностями у КПІ для першокурсників є "Міжнародні відносини", "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа", "Журналістика", "Маркетинг", "Торгівля", "Право" - 68 000 грн.

До найдешевших відносяться, зокрема ті, що пов’язані з інженерією, виробництвом та будівництвом – 45 000 грн.

У 2011 році КПІ вперше потрапив до ТОП-700 рейтингу найкращих університетів світу. У 2012 році він посів 650 місце. У 2011-2012 роках КПІ обіймав перші місця у рейтингу українських вищих навчальних закладів за рівнем задоволеності освітою.

В КПІ навчається близько 25 тисяч студентів на 14 факультетах та в 10 навчально-наукових інститутах. Працює в політехнічному інституті 2300 викладачів.

Харківський Національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Вартість навчання: 25 000 – 49 000 грн

Найдорожчими спеціальностями є факультети, пов’язані з економічною аналітикою – 49 200 грн.

До найдешевших відносяться "Біомедична інженерія", "Видавництво та поліграфія", "Системний аналіз", "Інформаційно-вимірювальні технології", "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології" - 25 000 грн.

ХНУРЕ у світовому рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025 посів місце у групі 1501+. У предметних рейтингах the Subject Ranking of Times Higher Education 2025 з комп’ютерних наук ХНУРЕ посів позицію в групі 1001+, з інженерії – 1251+. У рейтингу Times Higher Education Impact Rankings 2025 ХНУРЕ зайняв позицію у групі 1001-1500.

В ХНУРЕ навчається понад вісім тисяч студентів на семи факультетах. Кількість викладачів складає 630 осіб.

Медичні вищі навчальні заклади України

Національний медичний університет імені Олександра Богомольця

Вартість навчання: 37 700 – 89 400 грн

Найдорожчими спеціальностями є "Медицина" з поглибленим вивченням англійської мови (89,4 тис. грн) та "Стоматологія" (65 тис. грн).

Найдешевші спеціальності: "Громадське здоров’я" (37,7 тис. грн) та "Технології медичної діагностики та лікування" (41,5 тис. грн).

Львівський Національний медичний університет імені Данила Галицького

Вартість навчання: 20 900 до 42 200 грн

Найдорожчу спеціальністю в університеті є "Стоматологія" - 45 200 грн. Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність "Медицина".

Найдешевшим факультетом в ЛНМУ імені Данила Галицького є "Фармація" - 20 000 грн.

Харківський Національний медичний університет

Вартість навчання: 26 000 – 50 000 грн

Найбільш дорогим є навчання на факультеті "Стоматологія" (50 000 грн). Також доведеться заплатити по 46 000 грн за "Педіатрію" та "Медицину".

Найдешевшим є факультет "Соціальна робота та консультування", за навчання на якому доведеться заплатити 26 000 грн.

Тернопільський Національний медичний університет iменi Iвана Горбачевського

Вартість навчання: 35 000 – 48 000 грн

В ТНМУ імені Горбачевського найбільш дорогим буде навчання на факультеті "Клінічна психологія" (42 000 – 48 000 грн.).

Найдешевше обійдеться навчання на факультетах "Сестринська справа" та "Фізична терапія" - 35 000 грн.

Вінницький Національний медичний університет імені Миколи Пирогова

Вартість навчання: 25 000 – 36 200 грн

Найбільше доведеться заплатити за такі спеціальності, як "Менеджмент соціальної сфери та бізнес консалтинг" (36 200 грн) та "Фізична терапія" (35 000 грн).

Найдешевшим є факультет "Соціальної роботи і консультування", за навчання на якому доведеться платити 25 000 грн.

Мистецькі вищі навчальні заклади України

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого

Вартість навчання: 39 500 – 85 500 грн

Абсолютна більшість факультетів (КНУТКТ) обійдеться у 85 500 грн на рік. Лише за навчання на спеціальностях "Продюсерство в сценічному мистецтві" та "Режисуру драматичного театру" доведеться заплатити 39 500 грн.

Харківський національний університет мистецтв імені Івана Котляревського

Вартість навчання: 21 800 – 62 000 грн

З-поміж усіх спеціальностей цього вишу найбільше доведеться заплатити за спеціальності "Музикознавство і композиція" та "Сольне інструментальне та вокальне виконання" - 62 000 – 63 000 грн.

Найдешевше обійдеться театрознавство – 21 800 грн.

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка

Вартість навчання: 43 290 грн

Навчання на всіх факультетах цього вишу обійдеться у 43 200 грн.

Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової

Вартість навчання: 26 000 – 45 700 грн

Найбільш дорогою спеціальністю цього вишу є "Музичне мистецтво" - 45 700 грн.

Найдешевшою спеціальність є "Культурологія" (20 000 – 26 000 грн).

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва, дизайну імені Михайла Бойчука

Вартість навчання: 28 000 – 59 900 грн

Найбільш дороговартісними в Академії є спеціальності "Промисловий дизайн", "Графічний дизайн", "Дизайн костюма" та "Промисловий дизайн" - 59 900 грн.

Найменше доведеться заплатити за "Мистецтвознавство" - 28 000 грн.