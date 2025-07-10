Число жертв среди гражданских в Украине достигло максимума за три года: данные миссии ООН по правам человека

В июне 2025 года число жертв среди гражданского населения в Украине достигло самого высокого уровня за последние три года – погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает УНН.

Детали

В тексте доклада отмечается, что в прошлом месяце россияне совершили в 10 раз больше ракетных ударов и атак, в том числе с применением барражирующих боеприпасов, чем за аналогичный месяц 2024 года. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие в 16 областях Украины, включая город Киев.

Как отметила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль, увеличение количества российских ракетных ударов и атак БПЛА привело к еще большему числу смертей и ущерба гражданскому населению в отдаленных от линии фронта регионах Украины.

В июле 2025 года ситуация не улучшилась: во время атаки на Киев 10 июля россияне применили 397 беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и дронов-приманок, а также 18 ракет.

Общее количество погибших и раненых гражданских лиц в первой половине 2025 года составляет 6754 человека. Это на 54 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – тогда насчитали 4381 погибшего.

За первые шесть месяцев 2025 года количество погибших среди гражданского населения выросло на 17 процентов, а раненых – на 64 процента.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Мониторинговая миссия ООН зафиксировала по меньшей мере 13 580 погибших среди гражданского населения, в том числе 716 детей. Также сообщалось о 34 115 раненых гражданских лицах, среди них - 2173 ребенка.

Напомним

По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, количество пострадавших в результате ночной массированной атаки россиян 10 июля возросло до 22 человек.