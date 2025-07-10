Кількість жертв серед цивільних в Україні максимуму за три роки: дані місії ООН з прав людини

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України
10:35 • 2426 перегляди
Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд з €3 млрд на гарантії та гранти для України
09:06 • 9694 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 19663 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 49100 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
10 липня, 05:21 • 25674 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
9 липня, 18:25 • 52091 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
9 липня, 14:59 • 146763 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 78740 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
9 липня, 13:09 • 83488 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 109680 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+28°
5.6м/с
55%
742мм
Популярнi новини
ЄСПЛ відхилив заяву Ле Пен щодо поновлення її права на участь у виборах10 липня, 02:54 • 2006 перегляди
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію10 липня, 05:10 • 24850 перегляди
Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів06:16 • 13434 перегляди
Для відбудови України потрібен новий "План Маршала" - Келлог07:25 • 4373 перегляди
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича08:58 • 9103 перегляди
Публікації
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 49102 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 61677 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ9 липня, 17:01 • 67610 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів9 липня, 16:16 • 74050 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах9 липня, 14:59 • 146764 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 138194 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 267771 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 447320 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 276368 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 385012 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Кількість жертв серед цивільних в Україні максимуму за три роки: дані місії ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 508 перегляди

У червні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень жертв серед цивільного населення за останні три роки, повідомила моніторингова місія.

Кількість жертв серед цивільних в Україні максимуму за три роки: дані місії ООН з прав людини

У червні 2025 року в Україні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні сягнула найвищого рівня за останні три роки - загинули 232 особи, ще 1343 дістали поранення. Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

Деталі

У тексті доповіді зазначається, що минулого місяця росіяни здійснили в 10 раз більше ракетних ударів та атак, в тому числі, із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж за аналогічний місяць 2024 року. Внаслідок ударів є загиблі і постраждалі у 16 областях України, включаючи місто Київ.

Як зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белль, збільшення кількості російських ракетних ударів та атак БПЛА призвело до ще більшої кількості смертей і шкоди цивільному населенню у далеких від лінії фронту регіонах України.

У липні 2025 року ситуація не покращилась: під час атаки на Київ 10 липня росіяни застосували 397 безпілотних літальних апаратів "Шахед" і дронів-приманок, а також 18 ракет.

Загальна кількість загиблих і поранених цивільних у першій половині 2025 року становить 6754 особи. Це на 54 відсотки більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – тоді нарахували 4381 загиблого.

За перші шість місяців 2025 року кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17 відсотків, а поранених – на 64 відсотки.

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Моніторингова місія ООН зафіксувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільного населення, зокрема 716 дітей. Також повідомлялось про 34 115 поранених цивільних осіб, серед них - 2173 дитини.

Нагадаємо

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки росіян 10 липня зросла до 22 осіб.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9