Кількість жертв серед цивільних в Україні максимуму за три роки: дані місії ООН з прав людини

У червні 2025 року в Україні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні сягнула найвищого рівня за останні три роки - загинули 232 особи, ще 1343 дістали поранення. Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

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У тексті доповіді зазначається, що минулого місяця росіяни здійснили в 10 раз більше ракетних ударів та атак, в тому числі, із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж за аналогічний місяць 2024 року. Внаслідок ударів є загиблі і постраждалі у 16 областях України, включаючи місто Київ.

Як зазначила голова Моніторингової місії Даніель Белль, збільшення кількості російських ракетних ударів та атак БПЛА призвело до ще більшої кількості смертей і шкоди цивільному населенню у далеких від лінії фронту регіонах України.

У липні 2025 року ситуація не покращилась: під час атаки на Київ 10 липня росіяни застосували 397 безпілотних літальних апаратів "Шахед" і дронів-приманок, а також 18 ракет.

Загальна кількість загиблих і поранених цивільних у першій половині 2025 року становить 6754 особи. Це на 54 відсотки більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – тоді нарахували 4381 загиблого.

За перші шість місяців 2025 року кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17 відсотків, а поранених – на 64 відсотки.

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Моніторингова місія ООН зафіксувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільного населення, зокрема 716 дітей. Також повідомлялось про 34 115 поранених цивільних осіб, серед них - 2173 дитини.

Нагадаємо

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки росіян 10 липня зросла до 22 осіб.